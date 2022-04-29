Нападник продовжує записувати своє ім'я в історію.
Кіліан Мбаппе, getty images
29 апреля 2022, 23:30
Парі Сен-Жермен у рамках поєдинку тридцять п'ятого туру чемпіонату Франції вирушив у гості до Страсбурга.
Парижани пропустили першими, але Кіліан Мбаппе досить швидко відновив паритет, забивши свій 114 гол у Лізі 1 у складі ПСЖ.
Завдяки цьому молодий футболіст оминув Златана Ібрагімовича. Більше голів зараз лише у Едінсона Кавані – 138, повідомляє Gracenote.
Зазначимо, що Кіліан Мбаппе також забив 16 голів за Монако у рамках Ліги 1.