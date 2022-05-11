Франция

Імідж аргентинського гравця використовуватимуть з комерційною метою.

Нападник французького Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі наприкінці поточного сезону відчуває проблеми з ребрами, тому вимушений працювати окремо від решти команди під час тренувальних занять.

Однак, проблеми зі здоров’ям жодним чином не завадили аргентинському виконавцеві кількома днями раніше завітати до аравійського міста Джидди.

Як повідомляє місцевий портал Arab News, метою візиту зіркового футболіста було підвищення туристичної привабливості країни, яка до цього надала йому відповідальний статус посла з туризму.

"Я радий вітати Ліонеля Мессі в Саудівській Аравії. Ми пишаємося тим, що він зможе дослідити перлину Червоного моря, сезон міста Джидди та нашу стародавню історію. Це не перший його візит до Королівства і не останній", — заявив міністр туризму Саудівської Аравії Ахмед Аль-Хатіб у своєму акаунті в соціальній мережі Twitter.

Окрім цього, колишній форвард збірної Аль-Хіляля та збірної Саудівської Аравії Самі Аль-Джабер сказав наступне: "Це дуже визначний та унікальний крок ізбоку країни — мати Мессі в якості посла саудівського туризму через величезний вплив, який має цей гравець. Це виключно позитивно відобразиться на позиції Джидди як туристичного місця".

Щодо спортивних досягнень, то в поточному сезоні Ліонель Мессі забив дев’ять голів та віддав 13 гольових передач у 32 матчах за ПСЖ.