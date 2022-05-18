Франция

Футболіст відмовився від пропозиції.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе все ближче до того, щоб влітку перейти до мадридського Реала.

В ПСЖ було дуже багато спроб залишити зіркового футболіста. Перемовини велися протягом року, але усі вони були невдалі.

Як стало відомо Sky Sports, остання пропозиція парижан мгла зробити Мбаппе найбільш високооплачуваним футболістом світу.

Клуб готовий платити форварду приблизно 4,5 мільйона євро на місяць. Наразі він отримає у два рази меньше.

Але для Мбаппе гроші — не головне у футболі. Він вже бачить себе у футболці Реала та навряд чи передумає.

Раніше повідомлялось, що Реал запропонував Мбаппе п'ятирічний контракт із заробітною платою 40 мільйонів євро за сезон.