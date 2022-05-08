Испания

Королівський клуб не сумнівається, що наступного сезону француз виступатиме за їх команду.

Представники Реалу впевнені, що наступного сезону Кіліан Мбаппе виступатиме за їх клуб, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

При цьому, ПСЖ не залишає спроб зберегти 23-річного футболіста і запропонував йому нову угоду. Мбаппе поки що не прийняв рішення.

Інший журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що Реал запропонував Мбаппе п'ятирічний контракт із заробітною платою 40 мільйонів євро за сезон.

Нагадаємо, що 30 червня Кіліан Мбаппе стане вільним агентом, якщо не підпише новий контракт з ПСЖ.