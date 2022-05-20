Франция

Керманич паризького висловився про майбутнє зіркового вінгера у його команді.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно прокоментував ситуацію навколо контракту нападника Кіліана Мбаппе, який спливає наступного літа.

"Я не знаю про його рішення… Це щось особисте між Кіліаном Мбаппе та клубом. У мене є деякі підозри, але Кіліан та клуб мають повідомити про це", — цитує слова Почеттіно журналіст Фабриціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відхилив пропозицію про новий контракт із ПСЖ, незважаючи на те, що він міг стати найбільш високооплачуваним гравцем світу.

Головним претендентом на 23-річного француза є мадридський Реал.