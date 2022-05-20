Франция

Футболіст досі вагається стосовно місця продовження кар'єри.

Форвард Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе все ще не прийняв рішення стосовно клубу, в якому він продовжить свою кар'єру.

Мати футболіста підтвердила, що її син має офіційні пропозиції від мадридського Реалу та ПСЖ, але досі не прийняв остаточного рішення.

"Наразі переговорів немає. Ми маємо дві офіційні пропозиції — від Реалу та ПСЖ, згодом Кіліану доведеться зробити свій вибір. Обидва контракти, що запропонували не мають суттєвих відмінностей.

Реал пропонує нам повний контроль над нашими правами на імідж, в той час як французський клуб нам запропонував суттєву фінансову компенсацію за відсутність цього контролю.

Обидві пропозиції майже ідентичні. Питання в тому, що саме обере Кіліан", — наводить слова Файзи Ламарі Kora Plus.

Раніше ситуацію навколо форварда прокоментував наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно.