Франция

Наставник ПСЖ висловився щодо майбутнього свого підопічного.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно прокоментував можливий трансфер форварда команди Кіліана Мбаппе в мадридський Реал.

Фахівець запевнив, що не знає остаточного рішення футболіста та волів би продовжити тренувати молодого нападника.

"Я не можу нічого вам сказати про майбутнє Мбаппе, адже не знаю його остаточного рішення. Навіть, якщо би і знав, то не зміг би це озвучити через корпоративну етику.

Особисто я би хотів продовжити роботу із Мбаппе ще на декілька років. Не знаю, що вам ще сказати", — цітує Почетіно RMC.

Раніше ситуацію прокоментувала мати 23-річного виконавця.