Франция

Жирондинці посіли останнє місце у чемпіонаті Франції.

Бордо у заключному матчі 38 туру чемпіонату Франції обіграв Брест із рахунком 4:2.

У цій зустрічі український півзахисник Данило Ігнатенко відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, Ігнатенко виступав за французький клуб на правах оренди із Шахтаря. На його рахунку 11 матчів, у яких він віддав три асисти.

Таким чином, Бордо посів останнє місце у турнірній таблиці Ла Ліги 1, поступившись Сент-Етьєну одне очко. Тепер Сент-Етьєн зіграє у стикових матчах проти Бреста.

Огляд матчу

Брест — Бордо 2:4

Голи: Муньє, 16, Белаїлі, 34 — Мангаш, 14, Мара, 32, 73, Ділросун, 75.

Джерело: MEGOGO