Жирондинці посіли останнє місце у чемпіонаті Франції.
ДАНИЛО ІГНАТЕНКО, TWITTER.COM/GIRONDINS
22 травня 2022, 10:20
Бордо у заключному матчі 38 туру чемпіонату Франції обіграв Брест із рахунком 4:2.
У цій зустрічі український півзахисник Данило Ігнатенко відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, Ігнатенко виступав за французький клуб на правах оренди із Шахтаря. На його рахунку 11 матчів, у яких він віддав три асисти.
Таким чином, Бордо посів останнє місце у турнірній таблиці Ла Ліги 1, поступившись Сент-Етьєну одне очко. Тепер Сент-Етьєн зіграє у стикових матчах проти Бреста.
Огляд матчу
Брест — Бордо 2:4
Голи: Муньє, 16, Белаїлі, 34 — Мангаш, 14, Мара, 32, 73, Ділросун, 75.
Джерело: MEGOGO