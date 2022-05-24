Франция

Три футболісти стали вільними агентами.

Монпельє у своєму офіційному твіттері оголосив про розлучення відразу з п'ятьма гравцями.

Керівництво французького клубу ухвалило рішення не продовжувати орендні угоди із захисником Матеусом Тулером та нападником Ніколасом Джоаккіні.

Також клуб надав статус вільного агента трьом футболістам — захисникам Амбруазу Ойонго та Жуніору Самбії та півзахиснику Михайлу Рістічу.

За підсумками сезону-2021/22 Монпельє набрав 43 очки після 38 ігор та посів 13 місце у турнірній таблиці французької Ліги 1.