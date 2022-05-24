Франция

Президент французької команди прокоментував продовження угоди із 23-річним футболістом.

Напередодні Парі Сен-Жермен заявив про підписання нового трирічного контракту з лідером своєї атаки Кіліаном Мбаппе, незважаючи на те, що спочатку француза пов'язували з трансфером до мадридського Реалу.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі прокоментував цю подію.

"Кіліан Мбаппе з січня був вільним агентом.

Ми підписали нового гравця, а не продовжили контракт зі своїм футболістом", – наводить слова Аль-Хелайфі журналіст Адрієн Греньєр.

Цього сезону Мбаппе провів 43 гри, в яких забив 35 голів і віддав 23 асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кіліан Мбаппе отримає від ПСЖ солідний бонус за підписання контракту – близько 130 мільйонів євро.