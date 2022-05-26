Франция

Парижани не розглядають кандидатуру вінгера.

Парі Сен-Жермен продовжує роботу над посиленням складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Le Parisien, незважаючи на активність на трансферному ринку, парижан не націлений на підписання Усмана Дембеле.

У сезоні-2021/22 іспанської Ла Ліги Усман Дембеле став найкращим асистентом, записавши 13 гольових пасів у свій актив.

Нагадаємо, що раніше Дембеле повідомив тренерів і партнерів, що йде з Барселони.