Парижани не розглядають кандидатуру вінгера.
Усман Дембеле, getty images
26 травня 2022, 19:30
Парі Сен-Жермен продовжує роботу над посиленням складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Le Parisien, незважаючи на активність на трансферному ринку, парижан не націлений на підписання Усмана Дембеле.
У сезоні-2021/22 іспанської Ла Ліги Усман Дембеле став найкращим асистентом, записавши 13 гольових пасів у свій актив.
Нагадаємо, що раніше Дембеле повідомив тренерів і партнерів, що йде з Барселони.