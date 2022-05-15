Испания

Француз може перебратися до німецького клубу вільним агентом.

Півзахисник Барселони Усман Дембеле може продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного француза зацікавлена ​​Баварія, яка має намір підписати футболіста як вільного агента.

Також наголошується, що керівництво німецького клубу вже контактувало із представниками футболіста.

Чинний контракт Усмана з "Блаугранас" розрахований до кінця нинішнього сезону.

Крім нього, Баварія розглядає варіант із вінгером Атлетіко Жоау Фелішем.

У поточній кампанії Дембеле провів 20 матчів, у яких забив один гол та віддав 13 асистів.