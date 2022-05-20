Испания

Футболіст все ще може залишитись в складі "блаугранас".

Атакувальний півзахісник каталонської Барселони Усман Дембеле прагне залишитись в команді, але на своїх умовах.

Представники французського футболіста зустрінуться із босами "блаугранас" в наступні декілька днів для чергового обговорення нового контракту, повідомляє Фабріціо Романо.

Остання пропозиція Барселони щодо нового контракту була визнана агентами Дембеле як "незадовільна", але переговори все ще тривають.

Очікується, що наступного тижня відбудеться черговий раунд перемовин, на якому каталонці намагатимуться переконати агентів Дембеле у доцільності своєї пропозиції.

У поточній кампанії француз провів 20 матчів, у яких забив один гол та віддав 13 асистів

Раніше повідомлялось про інтерес Баварії до Дембеле.