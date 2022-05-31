Франция

Форвард чемпіонів Франції висловився щодо свого дебютного сезону в стані парижан.

Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі прокоментував свій дебютний сезон в складі французького гранда.

"В Барселоні все було дещо по-іншому. Разом з одноклубниками ми грали багато років разом та знали один одного. Зараз мені доводиться пізнавати кожого гравця по нової.

Біда не ходить одна. Я не міг грати три-чотири ігри поспіль. Коли я адаптувався до ПСж мені надіслали позитивний тест на коронавірус", — розповів футболіст для TyC.

Цього сезону Мессі зіграв у 34 матчах за ПСЖ, в яких забив 11 м'ячів та віддав 14 результативних передач.

Раніше гру аргентинця прокоментував Серіхо Агуеро.