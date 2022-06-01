Франция

Бельгійський захисник може змінити чемпіонат Франції на іспанську Ла Лігу.

Захисник Ліона Джейсон Денаєр потрапив у сферу інтересів одразу кількох клубів іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного бельгійця зацікавлені Валенсія, Вільярреал, Севілья та Сельта.

Діюча угода футболіста з "левами" розрахована до літа 2022 року. Також наголошується, що французький клуб запропонував новий контракт для Джейсона, але він поки що нічого не відповів. Таким чином гравець може стати вільним агентом.

Минулого сезону Денаєр провів 21 матч, у яких забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.