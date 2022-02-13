Испания

Каталонцы следят за бельгийским центрбеком.

Защитник Лиона Джейсон Денайер попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Het Nieuwsblad.

Барселона планирует укрепить линию обороны летом и готова подписать Денайера, который должен стать свободным агентом. В подписании бельгийского центрбека также заинтересованы Ювентус, Наполи и Ньюкасл.

Денайер выступает в составе Лиона с 2018 года, перейдя из Ман Сити за 10 млн евро. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 17 поединков в футболке "ткачей", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании полузащитника Бетиса Набиля Фекира.