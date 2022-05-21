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У фіналі французька команда обіграла Барселону.

У рамках фінального поєдинку розіграшу жіночої Ліги чемпіонів цього сезону зійшлися Барселона та Ліон.

Гравці французької команди практично гарантували собі перемогу вже до 33 хвилини, забивши тричі, на що суперник відповів лише одним голом.

Барселона – Ліон 1:3

Голи: Путельяс, 41 — Анрі, 6, Хегерберг, 23, Макаріо, 33

Нагадаємо, що раніше Барселону до перемоги у Лізі чемпіонів приводив тренер, який нині очолює жіночу збірну України з футболу.