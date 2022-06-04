Испания

29-річний футболіст ще не ухвалив рішення про перехід до Ювентуса.

Ряд клубів виявляють інтерес до Поля Погба, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, французький хавбек ще не ухвалив рішення про перехід до Ювентуса. Повідомляється, що Погба також отримав вигідні пропозиції від Реалу та ПСЖ.

Наразі 29-річний футболіст перебуває у відпустці у США та розглядає всі варіанти.

Нагадаємо, що Погба залишив Манчестер Юнайтед вільним агентом. За шість років у МЮ Погба провів 233 матчів, забив 39 голів і завоював два трофеї (Ліга Європи та Кубок англійської ліги).