Франция

Нападник не збирається міняти клубну прописку.

Нападник Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді прокоментував своє майбутнє – аргентинець хоче й надалі виступати за парижан.

"У мене все ще діючий контракт із Парі Сен-Жермен на наступні два роки. Моїй кар'єрі нічого не загрожує, як ви [журналісти] кажете.

Я вирішив залишитися тут, у ПСЖ. Не хвилюйтеся, мені ще 29, і люди знають, хто я після того, як забив майже 200 голів", — наводить слова аргентинця Фабриціо Романо.

Нагадаємо, що ПСЖ вирішив розлучитися з усіма гравцями з Аргентини, крім Мессі.