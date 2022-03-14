Франция

Після вильоту з Ліги чемпіонів клуб вирішив почати економити.

Мауро Ікарді може покинути ПСЖ як вільний агент — повідомляє Calciomercato.it.

Головний тренер Маурісіо Почеттіно майже не використовує аргентинця, але клуб платить йому велику зарплатню. Враховуючи, що після вильоту з Ліги чемпіонів ПСЖ вимушений буде скоротити витрати, Ікарді навіть можуть зробити вільним агентом, хоча він має контракт до 2024 року.

Такий варіант влаштує Мілан та Ювентус, які давно розглядають можливості повернути форварда до Італії.

29-річний Ікарді провів 8 матчів (1 гол) за національну збірну Аргентини та грав за Сампдорію (33 матчі в усіх турнирах, 11 голів), Інтер (219, 124) та ПСЖ (90, 38).