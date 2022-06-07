Франция

Форвард зробив все можливе, щоб підсилити свою команду молодим хавбеком.

Півзахісник Монако та збірної Франції Орел'єн Тчуамені знаходиться в одному кроку від трансферу до мадридського Реалу.

Тим не менш, в останній момент в боротьбу за футболіста увірвався Парі Сен-Жермен, який був готовий перебити пропозицію "вершкових". Це ніяким чином не вплинуло на 22-річного виконавця.

Тим не менш, на Тчуамені намагались вплинути не тільки грошами, але й розмовами, повідомляє Goal.

Форвард чемпіонів Франції Кіліан Мбаппе декілька разів звертався до хавбека та намагався вмовити останнього перейти саме до його команди. Нажаль для нападника, Тчуамені обрав Реал та не збирається змінювати своє рішення.

Минулого сезону Тчуамені провів 50 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав трьох асистів.

Раніше повідомлялось, що чемпіони Іспанії запропонували 70 млн євро за хавбека.