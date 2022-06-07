Франция

Португальський тренер може отримати нове місце роботи.

Колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека веде переговори із французьким Ліллем, повідомляє Екрем Конур.

Журналіст стверджує, що французький клуб перебуває на просунутій стадії обговорення контракту зі спеціалістом.

Зазначимо, що після роботи у Шахтарі Паулу Фонсека очолив Рому, де його після невдалих результатів змінив Жозе Моуріньо.

Нагадаємо, що раніше Паулу Фонсека не очолив Корінтіанс через бажання залишитися в Європі.