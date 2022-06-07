Португальський тренер може отримати нове місце роботи.
Паулу Фонсека, getty images
07 червня 2022, 21:37
Колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека веде переговори із французьким Ліллем, повідомляє Екрем Конур.
Журналіст стверджує, що французький клуб перебуває на просунутій стадії обговорення контракту зі спеціалістом.
Зазначимо, що після роботи у Шахтарі Паулу Фонсека очолив Рому, де його після невдалих результатів змінив Жозе Моуріньо.
Нагадаємо, що раніше Паулу Фонсека не очолив Корінтіанс через бажання залишитися в Європі.