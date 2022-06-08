Франция

Футболіст повернеться до Франції після п'яти років в Арсеналі.

Колишній нападник Арсеналу Александр Ляказетт продовжить кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, зараз 31-річний француз проходить медичне обстеження для переходу в Ліон.

Зазначається, що футболіст, який повертається до рідного клубу після п'яти років в АПЛ, підпише контракт із "левами" на три сезони. Александр дістанеться клубу безкоштовно, тому що у нього закінчився контракт із Арсеналом.

За підсумками минулого сезону Ліон фінішував на восьмому місці у турнірній таблиці Ліги 1.