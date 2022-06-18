Франция

Чилійський вінгер може перебратися до Ліги 1.

Марсель розглядає різні варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, "провансальці" націлилися на вінгера Інтера Алексіса Санчеса.

Контракт чилійського футболіста з Інтером розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону він провів 39 матчів, у яких відзначився дев'ятьма голами та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, що Барселона повернулась до ідеї підписання Алексіса Санчеса.