Нападник може знову надягти футболку каталонського клубу.
Алексіс Санчес, Getty Images
08 червня 2022, 08:15
Після приходу Хаві на посаду головного тренера каталонської Барселони, клуб на початку минулої зимньої трансферної кампанії розпочав реалізацію стратегії повернення певних колишніх футболістів до своїх лав.
Зокрема, цікавились "блаугранас" і можливістю провести перемовини з нападником міланського Інтера Алексісом Санчесом, у якого на той залишалося ще півтора роки взаємин зі "зміями" згідно з діючою угодою.
Початок літнього трансферного вікна, як повідомляє іспанська преса, для Барселони ознаменувався ще однією спробою встановити контакт із італійською стороною.
Варто зауважити, що 33-річний чілієць мав досвід виступів за Барселону впродовж 2011-2014 років, а ще взимку зазначав, що не був би проти можливого повернення на Камп Ноу.
Конкуренцію Барселоні за право підписання нападника складатиме, у тому числі, андалузька Севілья.
За сезон Алексіс відіграв у 39 матчах, забивши дев’ять голів та віддавши п’ять гольових передач.