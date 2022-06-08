Испания

Нападник може знову надягти футболку каталонського клубу.

Після приходу Хаві на посаду головного тренера каталонської Барселони, клуб на початку минулої зимньої трансферної кампанії розпочав реалізацію стратегії повернення певних колишніх футболістів до своїх лав.

Зокрема, цікавились "блаугранас" і можливістю провести перемовини з нападником міланського Інтера Алексісом Санчесом, у якого на той залишалося ще півтора роки взаємин зі "зміями" згідно з діючою угодою.

Початок літнього трансферного вікна, як повідомляє іспанська преса, для Барселони ознаменувався ще однією спробою встановити контакт із італійською стороною.

Варто зауважити, що 33-річний чілієць мав досвід виступів за Барселону впродовж 2011-2014 років, а ще взимку зазначав, що не був би проти можливого повернення на Камп Ноу.

Конкуренцію Барселоні за право підписання нападника складатиме, у тому числі, андалузька Севілья.

За сезон Алексіс відіграв у 39 матчах, забивши дев’ять голів та віддавши п’ять гольових передач.