Франция

Скаут у минулому візьметься за створення ще одного проєкту.

За час роботи на позиції скауту в будь-якому клубі можна отримати достатньо знань про побудову життєвого циклу команди, перебуваючи безпосередньо в ній.

Цією можливістю свого часу скористався відомий іспанський розшукувач талантів Хав’єр Рібальта, коли змінив діяльність часів роботи з Торіно, Міланом, Новарою, Ювентусом та Манчестер Юнайтед на роботу на посаді спортивного директора одного з клубів країни-агресора.

Утім, його досвід на тих теренах не був розтягнутий у часі, тож зрештою він змінив місце працевлаштування на роботу в італійській Пармі, де й перебував до завершення цього сезону.

Уже на початку червня 44-річному фахівцеві надійшла пропозиція від французького Марселя, над якою він у підсумку не надто довго роздумував.

"Срібний" призер Ліги 1 зразка футбольного року, що нещодавно добіг до кінця, оголосив про підписання угоди з Рібальтою, який таким чином знову буде співпрацювати з Пабло Лонгорією, із яким його пов’язують дружні відносини ще з часів роботи в туринському Ювентусі (2015-17).

Давид Фріїо, який до цього обіймав посаду технічного директора, був переведений до виконання обов’язків спортивного директора.