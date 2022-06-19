Франция

Боси паризького гранда дуже хотіли запросити Зізу на роботу, але безуспішно.

Наступного тижня керівництво Парі Сен-Жермен має намір закрити питання з новим головним тренером першої команди, оскільки Маурісіо Почеттіно покине цей пост.

Як повідомляє RMC Sport, незважаючи на те, що катарське керівництво паризького гранду всіма силами намагалося запросити на цю посаду триразового переможця Ліги чемпіонів на чолі мадридського Реалу Зінедіна Зідана, ці спроби так і залишилися безуспішними.

За інформацією джерела, французький фахівець точно не очолить ПСЖ цього літа, однак у майбутньому керівництво парижан буде готове відчинити йому двері, якщо з'явиться така можливість.

Зазначимо, що після остаточної відмови Зідана головним претеднентом на посаду менеджера Парі Сен-Жермен є Крістоф Галтьє, що наразі очолює Ніццу.