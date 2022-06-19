Франция

Футболіст залишився незадоволеним заявою президент французької Федерації.

Чинні чемпіони світу, збірна Франції, не мала подібного успіху під час власних виступів на чемпіонаті Європи-2020, який минулого року відбувався в різних кутках європейського субконтиненту.

Команда Дешама вилетіла з турніру вже на першій стадії плей-офф, поступившись в серії пенальті Швейцарії (3:3, 4:5 – пен.).

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе звинуватив фанатів національної команди у расизмі, а президента місцевої Федерації футболу у неосвідченності.

"Я всім пояснив, що проблема була в расизмі, а не в критиці за нереалізований пенальті. Хоча президент вважає, що расизму не було", — написав Мбаппе у своєму Твіттері.

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

Раніше свою думку с приводу небажання футболіста грати за Францію висловив президент французької федерації.