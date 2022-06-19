Футболіст залишився незадоволеним заявою президент французької Федерації.
кіліан мбаппе, getty images
19 червня 2022, 20:08
Чинні чемпіони світу, збірна Франції, не мала подібного успіху під час власних виступів на чемпіонаті Європи-2020, який минулого року відбувався в різних кутках європейського субконтиненту.
Команда Дешама вилетіла з турніру вже на першій стадії плей-офф, поступившись в серії пенальті Швейцарії (3:3, 4:5 – пен.).
Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе звинуватив фанатів національної команди у расизмі, а президента місцевої Федерації футболу у неосвідченності.
"Я всім пояснив, що проблема була в расизмі, а не в критиці за нереалізований пенальті. Хоча президент вважає, що расизму не було", — написав Мбаппе у своєму Твіттері.
Раніше свою думку с приводу небажання футболіста грати за Францію висловив президент французької федерації.