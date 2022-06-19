ЧМ-2022. Отбор

Функціонер розповів про відчуття футболіста після невдалих виступів.

Чинні чемпіони світу, збірна Франції, не мала подібного успіху під час власних виступів на чемпіонаті Європи-2020, який минулого року відбувався в різних кутках європейського субконтиненту.

"Les Bleus" зупинилися вже на першому кроці сітки плей-офф, програвши в 1/8 фіналу Швейцарії в серії післяматчевих пенальті (3:3, 4:5 – пен.).

Вирішальний постріл у футбольній лотереї тоді не вдався нападнику Парі Сен-Жермен Кіліану Мбаппе, який після цього матчу автоматично став топ-мішенню для гейту збоку вболівальників збірної.

Безумовно, це мало вплив на сприйняття гравцем своїх міжнародних обов’язків, про що в своєму останньому інтерв’ю вирішив розповісти очільник Федерації футболу Франції Ноель ле Гре.

"Я мав із ним розмову його після Євро, під час якої він звинуватив мене в тому, що Федерація не захистила його від критики в мережах після невдалого пенальті.

Зустріч тривала десь п’ять хвилин у моєму кабінеті. Він був злий та більше не хотів грати у збірній Франції.

Ви, певна річ, знаєте це відчуття, коли переможець за характером зазнає поразки. Кіліан був дуже розчарований, як і кожен із нас.

Довкола нього постійно збирається забагато уваги, проте Мбаппе — чудовий хлопець. Набагато більш товариський, ніж ви можете собі уявити", — заявив функціонер.

Зрештою, перерви в міжнародних виступах Мбаппе так і не сталося, а Кіліан натомість продовжив свій шлях за рекордом Тьєррі Анрі (51 забитий м’яч), забивши 57 міжнародних матчів уже 27 голів.