Аргентинець хоче отримати все до останньої копійки.
Маурісіо Почеттіно, getty images
20 червня 2022, 20:59
Парі Сен-Жермен серйозно занепокоєний питанням призначення нового головного тренера, проте для цього спочатку необхідно звільнити Маурісіо Почеттіно.
Як повідомляє видання As, парижани хочуть домовитися з аргентинським тренером про зменьшення розміру компенсації.
Проте за інформацією джерела, Маурісіо Почеттіно не збирається йти на подібний крок.
Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен планує вирішити питання з новим тренером наступного тижня.