Франция

Аргентинець хоче отримати все до останньої копійки.

Парі Сен-Жермен серйозно занепокоєний питанням призначення нового головного тренера, проте для цього спочатку необхідно звільнити Маурісіо Почеттіно.

Як повідомляє видання As, парижани хочуть домовитися з аргентинським тренером про зменьшення розміру компенсації.

Проте за інформацією джерела, Маурісіо Почеттіно не збирається йти на подібний крок.

Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен планує вирішити питання з новим тренером наступного тижня.