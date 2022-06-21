Легендарний президент Ліона продав клуб Джону Текстору.
Жан-Мішель Ола, Getty Images
21 червня 2022, 17:30
Ліон на своєму офіційному сайті оголосив, що новим власником французького клубу незабаром стане американський бізнесмен Джон Текстор через компанію Eagle Football Holdings.
Спочатку угода охоплює 66,56% акцій клубу Ліги 1, але згодом Текстор отримає 88,55% акцій.
Таким чином, Ліон прощається зі своїм найуспішнішим президентом Жаном-Мішелем Ола, який очолював клуб протягом останніх 35 років.
Під його керівництвом Ліон завоював 21 трофей, у тому числі 8 чемпіонських титулів у Лізі 1, 8 Суперкубків Франції, три Кубки країни, один Кубок ліги та Кубок Інтертото.
Щодо Текстора, то він близький до футбольного світу. Він вже є власником трьох клубів – Ботафого (90%), Моленбек із Бельгії (80) та Крістал Пелес (40).
За підсумками минулого сезону Ліон набрав 61 очко після 38 матчів і зайняв лише восьме місце у турнірній таблиці Ліги 1.