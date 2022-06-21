Франция

Легендарний президент Ліона продав клуб Джону Текстору.

Ліон на своєму офіційному сайті оголосив, що новим власником французького клубу незабаром стане американський бізнесмен Джон Текстор через компанію Eagle Football Holdings.

Спочатку угода охоплює 66,56% акцій клубу Ліги 1, але згодом Текстор отримає 88,55% акцій.

Таким чином, Ліон прощається зі своїм найуспішнішим президентом Жаном-Мішелем Ола, який очолював клуб протягом останніх 35 років.

Під його керівництвом Ліон завоював 21 трофей, у тому числі 8 чемпіонських титулів у Лізі 1, 8 Суперкубків Франції, три Кубки країни, один Кубок ліги та Кубок Інтертото.

Щодо Текстора, то він близький до футбольного світу. Він вже є власником трьох клубів – Ботафого (90%), Моленбек із Бельгії (80) та Крістал Пелес (40).

За підсумками минулого сезону Ліон набрав 61 очко після 38 матчів і зайняв лише восьме місце у турнірній таблиці Ліги 1.