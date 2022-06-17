Украина

Став відомий ще один спаринг-партнер для команди Мірчі Луческу.

Київське Динамо у рамках навчально-тренувальних зборів проведе товариський матч проти французького Ліону. Про це повідомляє Ledauphine.

За інформацією джерела, команда Мірчі Луческу зустрінеться зі "левами" 12 липня. Гра проходитиме на стадіоні Рожон. Для французів це буде друга гра на передсезонних зборах.

Раніше Динамо вже оголосило про спаринги зі швейцарськими клубами — Лозанна та Івердан Спорт.

За підсумками минулого сезону Ліон набрав 61 очко після 38 турів та посів восьме місце у турнірній таблиці Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що Динамо вийшло з відпустки, а перші гравці вже пройшли медогляд.