Франция

Французькому клубу доведеться добряче витратити коштів задля цього трансферу.

Центральний захисник міланського Інтера Мілан Шкрініар уже не перший рік помітно прогресує в складі "змій", тож залишалось лише питанням часу поява суттєвих пропозицій щодо його придбання збоку інших топ-клубів із європейських чемпіонатів.

Французький Парі Сен-Жермен у цій ситуації вирішив не чекати, ще за ходом цього сезону запропонувавши "зміям" одразу 50 млн євро за 27-річного виконавця, чия поточна угода з клубом спливає наступного року.

Однак, згідно з повідомленнями італійської преси, "червоно-сині" отримали відмову на свій перший запит.

Незважаючи на цей факт, ПСЖ усе одно не має намірів відступати, чим хоче скористатися й самі "нерадзуррі".

Французькому чемпіону вже було повідомлено про необхідність підвищити ставки, тож завтрашній, 27 червня, раунд переговорів між клубами буде присвячено саме досягненню угоди з цього питання.

Як повідомляється, станом на зараз максимум, на який погоджується колектив парижан — 60 млн євро.

У цьому сезоні Шкрініар зіграв 48 матчів, забивши чотири голи.