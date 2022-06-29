26-річний сенегалець може змінити клуб цього літа.
Абду Діалло (зліва), Getty Images
29 червня 2022, 18:59
Захисник ПСЖ Абду Діалло може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного сенегальця зацікавлений Мілан, але, крім "россонері", він перебуває у списках інтересів ще кількох клубів.
Також наголошується, що Абду знаходився на радарі Паоло Мальдіні ще у зимове трансферне вікно.
Очікується, що майбутнє футболіста буде вирішено найближчим часом. Його чинний контракт розрахований до літа 2024 року.
Минулого сезону Діалло провів 16 матчів, у яких віддав одну результативну передачу.