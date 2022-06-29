Франция

Португалець та словак мають переїхати до Парижу.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, новий спортивний директор ПСЖ Луіс Кампос та ймовірний новий наставник парижан Крістоф Галтьє, 24-річний португальський півзахисник Ренату Санчеш є пріоритетом клубу на трансферному ринку.

Перемовини з Ліллем там самим футболістом — на продвинутій стадії, нові контакти вже заплановано.

Також ПСЖ воліє підписати центрального оборонця Інтера Мілана Шкрініара і визначив 27-річного оборонця головною ціллю на цю позицію. Новий етап перемовин пройде цього тижня.

Раніше стало відомо, що президент ПСЖ вплинув на рішення Роми не брати участь у Кубку Гампера.