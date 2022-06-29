Франция

Парижани розуміють, що бразилець має надто високі запити по зарплатні.

ПСЖ готовий розглянути будь-які пропозиції щодо нападника Неймара. Про це повідомляє журналіст Марсело Бехлер у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу готове розглянути як повноцінний трансфер 30-річного бразильця, так і орендну угоду. ПСЖ розуміє, що у футболіста надто високі запити по зарплатні і не кожен клуб готовий їх задовольнити.

Також зазначається, що ПСЖ може розглянути варіант із обміном Неймара на кілька гравців.

Минулого сезону Неймар провів 28 матчів, у яких забив 13 голів і віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Неймар зіграв менше 50% часу після переходу до ПСЖ.