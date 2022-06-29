Италия

Вся справа у спільному бізнесі власників клубів.

Як повідомлялося раніше, римська Рома без пояснення причин передумала грати на Кубку Гампера. Сьогодні видання LaRoma24, яке спеціалізується на "джалороссі", назвало причину такого рішення "вовків".

Новина вийшла під назвою "Рим-Париж: вісь проти Барси", і в ній чітко зазначено, що все сталося через близькі фінансові стосунки американського власника Роми Дена Фрідкіна та президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі. Керманич парижан активно виступає проти Суперліги, проведення якої активно лобіюють каталонці.

Нагадуємо, що тепер "блаугранас" шукають суперника на матч, який відбудеться 6 серпня на Камп Ноу.

До того блаугранас зіграють з Реалом, Ювентусом та ще одним суперником в іншому турнірі у США, і ці поєдини багато хто вважає прототипом Суперліги. На "Ель-Класіко", яке відбудеться 23 липня у Лас-Вегасі, вже розпродані всі квитки.