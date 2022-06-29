Вся справа у спільному бізнесі власників клубів.
Нассер Аль-Хелаїфі, Getty Images
29 червня 2022, 15:01
Як повідомлялося раніше, римська Рома без пояснення причин передумала грати на Кубку Гампера. Сьогодні видання LaRoma24, яке спеціалізується на "джалороссі", назвало причину такого рішення "вовків".
Новина вийшла під назвою "Рим-Париж: вісь проти Барси", і в ній чітко зазначено, що все сталося через близькі фінансові стосунки американського власника Роми Дена Фрідкіна та президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі. Керманич парижан активно виступає проти Суперліги, проведення якої активно лобіюють каталонці.
Нагадуємо, що тепер "блаугранас" шукають суперника на матч, який відбудеться 6 серпня на Камп Ноу.
До того блаугранас зіграють з Реалом, Ювентусом та ще одним суперником в іншому турнірі у США, і ці поєдини багато хто вважає прототипом Суперліги. На "Ель-Класіко", яке відбудеться 23 липня у Лас-Вегасі, вже розпродані всі квитки.