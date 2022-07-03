Франция

На місце виконавця, якому вдалося розкритись, прийде необстріляний новачок.

Цьогорічна літня трансферна кампанія для французького Лілля проходитиме в контексті потенційної втрати флангового захисник Зекі Челіка, до придбання якого впритул наблизилась італійська Рома.

Саме тому першочерговим завданням для португальського фахівця Паулу Фонсеки, контракт із яким нещодавно підписали "доги", буде пошук нового гравця правого флангу оборони.

Судячи з усього, екс-керманич донецького Шахтаря приїхав до Франції не з порожніми руками.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, Лілль найближчим часом зробить пропозицію у розмірі 5 млн євро + частка від наступного продажу за захисника Тьєрно Бальде.

20-річний футболіст минулого сезону грав у Лізі 2 в складі Гавра, провівши 37 поєдинків.

Бальде є вихованцем академії ПСЖ, проте раніше ніколи не мав досвіду виступів у складі "дорослої" команди.