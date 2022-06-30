Италия

Римляни домовились про перехід захисника.

Рома продовжує роботу над посиленням оборонної лінії поля у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, римський клуб погодив перехід правого захисника Лілля Зекі Челіка за сім мільйонів євро. Турок зароблятиме 2 мільйони євро в рік протягом п'тирічного контракту.

Угода турецького правого захисника з французькою командою була розрахована до 30 червня 2023 року.

У сезоні-2021/22 він провів 40 матчів у всіх турнірах за Лілль: на його рахунку три голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, що Рома назвала гравців Ювентуса, які могли б бути включені до угоди щодо Дзаньоло.