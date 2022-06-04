Италия

"Нероверді" вважають, що їх форвард коштує більше.

Лондонський Арсенал знаходиться в пошуках форварда в пару до Едді Нкетії та вже зробив офіційну пропозицію Сассуоло щодо Джанлуки Скамакки.

Тим не менш, італійський клуб відхилив трансферний запит розміром в 35 мільйонів євро, повідомляє Екрем Конур. "Нероверді" вважають, що їх футболіст коштує набагато більше.

В минулому сезоні Серії А форвард зіграв у 36 матчах, забивши 16 м'ячів.

Не так давно Скамакка підписав новий довгостроковий контракт із Сассуоло.