"Нероверді" вважають, що їх форвард коштує більше.
джанлука скамакка, getty images
04 червня 2022, 20:57
Лондонський Арсенал знаходиться в пошуках форварда в пару до Едді Нкетії та вже зробив офіційну пропозицію Сассуоло щодо Джанлуки Скамакки.
Тим не менш, італійський клуб відхилив трансферний запит розміром в 35 мільйонів євро, повідомляє Екрем Конур. "Нероверді" вважають, що їх футболіст коштує набагато більше.
В минулому сезоні Серії А форвард зіграв у 36 матчах, забивши 16 м'ячів.
Не так давно Скамакка підписав новий довгостроковий контракт із Сассуоло.