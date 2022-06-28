Італійський клуб хоче одержати за гравця 45 мільйонів євро.
Джанлука Скамакка, Getty images
28 червня 2022, 12:19
Нападник Сассуоло Джанлука Скамакка може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного італійця зацікавлений Атлетіко, який вже запросив інформацію щодо форварда в італійського клубу.
Сассуоло, у свою чергу, має намір виручити за гравця 45 мільйонів євро.
Минулого сезону Скамакка провів 38 матчів, у яких забив 16 голів та віддав один асист.