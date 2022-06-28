Италия

Італійський клуб хоче одержати за гравця 45 мільйонів євро.

Нападник Сассуоло Джанлука Скамакка може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного італійця зацікавлений Атлетіко, який вже запросив інформацію щодо форварда в італійського клубу.

Сассуоло, у свою чергу, має намір виручити за гравця 45 мільйонів євро.

Минулого сезону Скамакка провів 38 матчів, у яких забив 16 голів та віддав один асист.