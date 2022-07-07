Франция

Український хавбек продовжує готуватись до сезону з минулою командою.

Півзахисник збірної України Данило Ігнатенко, контракт якого належить донецькому Шахтарю, тренується із французьким Бордо.

Незважаючи на те, що Бордо може втратити професійний статус, та оренда хавбека вже закінчилась, він ще не повернувся у розташування Шахтаря.

⚽️Les joueurs des @girondins à l’échauffement à Agen pour leur premier match amical contre Rodez dans un contexte bien sûr très particulier. On note la présence de Barbet, Straczek ou Ignatenko. En revanche, pas de N’Simba. #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/sJuNF3DQRV — Clement Carpentier (@clementcarpet) July 6, 2022

У товариській зустрічі проти Родеза, у якій Бордо здобув перемогу із рахунком 2:1, Ігнатенко також прийняв участь.

Зараз клуб подав апеляцію на рішення французького футбольного фінансового органа DNCG, який перевів Бордо у Третій дивізіон Франції.