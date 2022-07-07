Український хавбек продовжує готуватись до сезону з минулою командою.
ФОТО ФК БОРДО
07 липня 2022, 17:54
Півзахисник збірної України Данило Ігнатенко, контракт якого належить донецькому Шахтарю, тренується із французьким Бордо.
Незважаючи на те, що Бордо може втратити професійний статус, та оренда хавбека вже закінчилась, він ще не повернувся у розташування Шахтаря.
У товариській зустрічі проти Родеза, у якій Бордо здобув перемогу із рахунком 2:1, Ігнатенко також прийняв участь.
Зараз клуб подав апеляцію на рішення французького футбольного фінансового органа DNCG, який перевів Бордо у Третій дивізіон Франції.