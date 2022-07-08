Морато, SL Benfica
08 липня 2022, 15:27
Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, Ренн запланував нові прямі контакти з португальською Бенфікою щодо трансферу Морато. Раніше журналіст писав, що французи пропонують "орлам" 10 мільйонів євро за 21-річного таланта.
Цікаво, що саме бразилець є пріоритетом "червоно-чорних" на позицію центрбека, хоча раніше серед претендентів називали гравця Барселони Умтіті.
Нагадаємо, що також Ренн підсилився легендою Марселю та всього франузького футболу — голкіпером Стівом Манданда.