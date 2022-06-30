Французький центрбек може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції.
САМУЕЛЬ УМТІТІ, GETTY IMAGES
30 червня 2022, 18:24
Ренн цікавиться Самуелем Умтіті, повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Équipe.
За інформацією джерела, французький клуб уже розпочав переговори з Барселоною щодо 28-річного футболіста. Ренн хоче взяти в оренду футболіста, у якого закінчується контракт із Барселоною влітку 2026 року.
В особі Умтіті Ренн бачить заміну для Наефа Агерду, який перейшов у Вест Гем.
Минулого сезону Умтіті відіграв лише один матч в іспанській Ла Лізі.