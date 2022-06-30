Испания

Французький центрбек може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції.

Ренн цікавиться Самуелем Умтіті, повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Équipe.

За інформацією джерела, французький клуб уже розпочав переговори з Барселоною щодо 28-річного футболіста. Ренн хоче взяти в оренду футболіста, у якого закінчується контракт із Барселоною влітку 2026 року.

В особі Умтіті Ренн бачить заміну для Наефа Агерду, який перейшов у Вест Гем.

Минулого сезону Умтіті відіграв лише один матч в іспанській Ла Лізі.