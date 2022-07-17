Франция

За Матіса Тіла просять серйозну суму.

Юний вінгер Ренна Матіс Тіл може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно, проте лише за суттєву грошову компенсацію.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, французький клуб просить за свого 17-річного гравця 25 мільйонів фунтів (29,3 млн євро).

Раніше з'являлася інформація про серйозний інтерес до Тіла з боку мюнхенської Баварії, яка була готова заплатити 7 мільйонів євро + 10 мільйонів євро в якості бонусів. Ця пропозиція була відхилена Ренном.

Всього у Матіаса Тіла 79 зіграних хвилин у десяти матчах за першу команду Ренна. Щодо збірної Франції U-18, то у її складі вінгер забив п'ять голів у шести матчах.