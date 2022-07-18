Франция

Клуб продовжує пошуки заміни для Манданда.

Французький Марсель перед початком сезону Ліги 1 та Ліги чемпіонів прагне знайти заміну Стіву Манданда, який перейшов у Ренн.

Вже повідомлялось про те, що основним претендентом на вакантну позицію рахується воротар Сельти Рубен Бланко.

Але і окрім іспанця є багато воротарів, які цікаві Марселю. Серед них страж воріт збірної України та донецького Шахтаря Анатолій Трубін. Про це повідомляє Score.fr.

Також у шорт листі за інформацією видання Альбан Лафон (Нант), Пол Бернардоні (Анже), Метт Тернер (Арсенал) та Люка Зідан (Райо Вальєкано).

Transfermarkt оцінює 20-річного Трубіна у вісім мільйонів євро, а його контракт із Шахтарем діє до літа 2024 року.