Франция

Сьогодні колумбійський нападник пройде медобстеження у Франції.

Олімпік Марсель на власному сайті повідомив про перехід колумбійського форварда Гранади Луїса Суареса.

24-річний футболіст пройде медобстеження у Франції після чього підпише контракт із "провансальцями". Сума трансферу складає 10 млн. євро.

Нападник добре зарекомендував себе у Сарагосі, де у розіграші Сегунди 2019/20 забив 19 м'ячів та віддав 6 результативних передач.

Підтримувати гольові показники на подібному рівні й у Прімері колумбійцю не вдалося, але його можно було назвати одним із лідерів Гранади (12 балів за гол+пас у минулому сезоні), котра несподівано вилетіла з елітного дивізіону.

У Марселі Суарес додасть варіативності й без того сильній лінії нападу на чолі із Аркадіушем Міліком та Седріком Бакамбю.

Раніше ми повідомляли, що в Марселі може опинитися Анатолій Трубін.