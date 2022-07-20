Клуб продовжує активну роботу на трансферному ринку.
Норді Мукієле, Getty Images
20 липня 2022, 17:56
Французький ПСЖ веде перемовини із Лейпцигом по правому захиснику Норді Мукієле. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Контакт з футболістом керівники парижан вже провели. Умови особистого довгострокового контракту погоджені.
Зараз клуби домовляються про суму, яку ПСЖ заплатить за 24-річного француза. Transfermarkt оцінює футболіста у 20 мільйонів євро.
У сезоні-2021/22 на його рахунку за Ред Булл 37 матчів, у яких він забив два голи та віддав чотири асисти.
Раніше повідомлялось, що ПСЖ продемонстрував нову виїзну форму сезону-2022/23.