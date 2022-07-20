Франция

Клуб продовжує активну роботу на трансферному ринку.

Французький ПСЖ веде перемовини із Лейпцигом по правому захиснику Норді Мукієле. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контакт з футболістом керівники парижан вже провели. Умови особистого довгострокового контракту погоджені.

Зараз клуби домовляються про суму, яку ПСЖ заплатить за 24-річного француза. Transfermarkt оцінює футболіста у 20 мільйонів євро.

У сезоні-2021/22 на його рахунку за Ред Булл 37 матчів, у яких він забив два голи та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ продемонстрував нову виїзну форму сезону-2022/23.