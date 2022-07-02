Испания

Хорват висловився про рішення форварда залишитись у Франції.

Один з лідерів мадридського Реала Лука Модріч висловився щодо зірваного переходу Кіліана Мбаппе у клуб з ПСЖ.

"Мбаппе вирішив так, як він вирішив, це його право, і тепер він живе з цим рішенням. Життя триває. Ми всі думали, що він до нас прийде, цього не сталося і – що тепер? Ну не будемо ж людину розпинати.

Мбаппе — чудовий гравець, але, як я завжди повторюю, в будь-якому контексті жоден гравець не є важливішим за клуб. Реал — найбільший, вище кожного гравця, і так буде завжди.

Хто знає, що може статися завтра, не кажучи вже про три-чотири роки у футболі? Час покаже", — сказав Модріч в інтерв'ю Sportske.

Раніше президент мадридського клубу Флорентіно Перес розкритикував Мбаппе за "нестриману обіцянку".