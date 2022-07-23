Франция

Аргентинець перебрався до французького чемпіонату.

Ліон продовжує роботу над формуванням складу перед початком наступного сезону у це трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт французького клубу, новачком команди став лівий захисник Аякса Ніколас Тальяфіко.

Контракт із аргентинським футболістам підписано на три роки.

Минулого сезону Тальяфіко забив три голи і зробив три результативні передачі у 29 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, що Тальяфіко ще взимку не мав наміру вести переговори з будь-яким клубом, крім Барселони, яка ним цікавилась.